В Україні росія позбулася 1293 танків, 476 безпілотників і 204 літаків

На війні проти України російська федерація позбулася вже 29 200 своїх військових, 1293 танків, 204 літаків, 170 гелікоптерів та низки іншої техніки. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 23 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – близько 29 200 осіб ліквідовано (+150),

танків ‒ 1293 одиниці (+8),

бойових броньованих машин ‒ 3166 одиниць (+25),

артилерійських систем – 604 одиниці (+5),

РСЗВ – 201 одиниця (+0),

засоби ППО – 93 одиниці (+0),

літаків – 204 одиниці (+0),

гелікоптерів – 170 одиниць (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 476 одиниць (+6),

крилаті ракети – 110 одиниць (+3),

кораблі /катери – 13 одиниць (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 2206 одиниць (+12),

спеціальна техніка – 43 одиниці (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс на Бахмутському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни, яку веде росія проти України, кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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