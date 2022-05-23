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72% українців хочуть, щоб цивільних навчали стрільбі з вогнепальної зброї

Наталя Дуляба

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72% опитаних громадян підтримують ідею введення в Україні обов’язкових навчань із володіння вогнепальною зброєю для цивільного населення. Про це свідчать результати опитування, яке у травні проводила соціологічна група «Рейтинг».

Запровадження обов’язкових стрільбищ для цивільних підтримують у всіх регіонах України, незалежно від того, чи були там активні бойові дії або окупація, чи ні.

Впевненість у необхідності таких навчань висловлює абсолютна більшість усіх вікових категорій – 71-73%. Щодо гендерного поділу, то «за» виступають 75% чоловіків і 70% жінок.

17% опитаних (в тому числі 31% чоловіків і 4% жінок) зазначили, що вміють досконало користуватися вогнепальною зброєю. 38% – у загальних рисах, ще 45% респондентів заявили, що взагалі не мають таких знань.

Серед тих, хто вміє користуватися вогнепальною зброєю лише в загальних рисах, дві третини хотіли б поліпшити свої навики. Серед тих, хто взагалі не вміє, таке бажання висловили 37%. Цікаво, що серед жінок молодого та середнього віку більше половини хотіли б навчитися володіти зброєю.

Нагадаємо, 58% українців підтримують надання права на володіння зброєю і боєприпасами. Вільне володіння зброєю вперше підтримує більшість в Україні.

А якби в Україні найближчим часом дозволили вільно володіти вогнепальною зброєю на боєприпасами, то таким правом скористались би 44% громадян.

Довідково: соціологічне опитування проводили 16 травня 2022 року методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1000 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 3,5%.

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