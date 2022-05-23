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Скільки українців готові купити вогнепальну зброю, якщо буде дозвіл

Наталя Дуляба

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Якщо б в Україні найближчим часом дозволили вільно володіти вогнепальною зброєю на боєприпасами, то таким правом скористались би 44% громадян. Про це свідчать результати опитування, яке у травні проводила соціологічна група «Рейтинг».

Зараз у час війни 44% українців кажуть, що купили б собі вогнепальну зброю, якби в Україні ввели право на вільне володіння нею. 56% респондентів все ж таки кажуть, що зброя їм ні до чого.

Соціологи підкреслюють, що до початку повномасштабного вторгнення росії лише 19% українців відчували необхідність володіти вогнепальною зброєю. Тепер, на третій місяць війни, цей показник виріс більш ніж удвічі.

Щодо гендерного поділу, то 60% чоловіків і 28% жінок хотіли б зараз бути власником вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, якби у них була така фінансова та юридична можливість.

При цьому тих, хто хотів би тепер стати власником зброї, побільшало у всіх регіонах, найбільше – у центрі і на заході України, всіх вікових категорій, як чоловіків, так і жінок.

Особливо виросла частка жінок, які готові були б придбати зброю, якби це врегулювали на законодавчому рівні. Якщо до війни таких жінок було 9%, то зараз – 28%. Водночас більшість жінок середнього та молодшого віку хотіли, щоб зброєю володіли члени їхніх родин.

Серед тих, хто хоче мати зброю, більшість, 70%, хотіла б мати одну одиницю зброї. 21% – дві, 9% – три і більше. Серед видів зброї надають перевагу пістолетам (57%) та трохи менше – автоматам (48%). Рушницю хотіли б мати 18%.

Водночас 64% українців вважають, що існує значна загроза нелегального обігу зброї після закінчення війни. 31% вважають, що хоча така загроза існує, але вона незначна. 3% взагалі не бачать можливої загрози.

Нагадаємо, 58% українців підтримують надання права на володіння зброєю і боєприпасами. Вільне володіння зброєю вперше підтримує більшість в Україні.

Довідково: соціологічне опитування проводили 16 травня 2022 року методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1000 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 3,5%.

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