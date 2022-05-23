Більшість українців вперше підтримує вільне володіння зброєю

Вперше більшість громадян України підтримує надання права на володіння зброєю і боєприпасами. Таку думку висловили 58% українців. Про це свідчать результати опитування, яке у травні проводила соціологічна група «Рейтинг».

Війна вплинула на відчуття безпеки українців, тож підтримка вільного володіння зброєю в Україні виросла більш ніж удвічі. Так, «за» надання громадянам права на володіння зброєю і боєприпасами висловились 58% опитаних українців, проти – 39%.

«Таким чином вперше за історію дослідження цього питання кількість прихильників ідеї «озброєння» громадян перевищила кількість противників. У 2018-2021 роках підтримували таку ідею близько чверті, не підтримували – більше 70%», – констатують соціологи.

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Надання дозволу на вільне володіння зброєю в Україні найбільше підтримують жителі центру держави, молодь та громадяни віком 36-50 років. Щодо гендерного поділу, то більше «за» виступають чоловіки.

Крім того, респонденти, що мають родичів, які сьогодні захищають Україну на війні, більш лояльні до ідеї надання права громадян на володіння зброєю, ніж решта. Примітно також і те, що значну підтримку цієї ініціативи демонструють не лише ті регіони, де йдуть активні бойові дії чи де була російська окупація, а й ті області, в яких цього взагалі не було.

Найбільшими противниками вільного володіння зброєю є мешканці сходу України, люди віком 51+.

«Близько 80% респондентів не відчували необхідності володіти вогнепальною зброєю до початку вторгнення росії. Натомість сьогодні 44% хотіли б бути власниками вогнепальної зброї і боєприпасів до неї. Результат – сьогодні третина з тих, хто не хотів мати зброю до війни, змінила думку на протилежну, а майже половина з них хочуть, аби зброю мали члени родини», – підкреслюють дослідники.

Крім того, маже 60% чоловіків і 30% жінок скористалися б правом купівлі вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, якби у них була така фінансова та юридична можливості.

61% вважають, що масове озброєння громадян України вогнепальною зброєю сприятиме зміцненню обороноздатності країни. Протилежну думку мають 36% респондентів. Більше цю тезу підтримують молодь, чоловіки та ті, хто мають бажання мати зброю.

Водночас у суспільстві ще немає домінуючої думки щодо того, що буде з особистими свободами громадян, якщо в Україні з’являться юридичні умови для вільної купівлі зброї. 45% респондентів кажуть, що це лише збільшить особисті свободи, тоді як 40% мають протилежну думку.

Твердження, що особисті свободи громадян за таких умов можуть бути ущемлені, здебільшого висловлюють мешканці сходу України, жінки та противники створення умов для вільної купівлі вогнепальної зброї.

Водночас 58% українців побоюються, що вільна купівля зброї призведе до збільшення злочинності. Протилежної думки – 35%. Останніх більше серед мешканців центру, чоловіків та тих, хто хочуть стати власниками вогнепальної зброї.

Нагадаємо, ще напередодні війни депутати Львівської міськради зверталися до Верховної Ради з вимогою ухвалити закон, який дозволить українцям вільно володіти вогнепальною зброєю. Детальніше про законодавчу ситуацію у цій сфері читайте за цим посиланням.

Довідково: соціологічне опитування проводили 16 травня 2022 року методом телефонного інтерв’ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у дослідженні взяли 1000 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 3,5%.

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