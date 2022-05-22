Закон про заборону Z та V ухвалили із пропозиціями Зеленського

Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні символіки Z та V із пропозиціями, які подав президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 313 нардепів, про це пише Радіо Свобода.

В ухваленому законі розширили коло випадків, коли символіку Z та V не заборонено використовувати. Йдеться про:

експозиції музеїв, тематичні виставки, бібліотечні фонди;

наукову діяльність, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;

реконструкцію (зокрема історичну) історичних подій;

посібники, підручники та інші матеріали наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Крім того, за пропозицією президента Верховна Рада ввела заборону на утворення і діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Також відтепер заборонено використовувати символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об’єднань.

Як повідомляв Львівський портал, 14 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку рф як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями рф у війні проти України». 13 травня президент Володимир Зеленський наклав технічне вето на цей закон.

Зокрема, цим законом Україна визнала російську федерацію державою-терористом, а також заборонила символіку, яку використовують російські військові у війні проти України, і пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму.

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією росії проти України після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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