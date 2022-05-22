ОСТАННІ НОВИНИ

Закон про заборону Z та V ухвалили із пропозиціями Зеленського

Наталя Дуляба

|

Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні символіки Z та V із пропозиціями, які подав президент Володимир Зеленський. «За» проголосували 313 нардепів, про це пише Радіо Свобода.

В ухваленому законі розширили коло випадків, коли символіку Z та V не заборонено використовувати. Йдеться про:

  • експозиції музеїв, тематичні виставки, бібліотечні фонди;
  • наукову діяльність, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб;
  • реконструкцію (зокрема історичну) історичних подій;
  • посібники, підручники та інші матеріали наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Крім того, за пропозицією президента Верховна Рада ввела заборону на утворення і діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Також відтепер заборонено використовувати символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об’єднань.

Як повідомляв Львівський портал, 14 квітня Верховна Рада ухвалила закон «Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку рф як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями рф у війні проти України». 13 травня президент Володимир Зеленський наклав технічне вето на цей закон.

Зокрема, цим законом Україна визнала російську федерацію державою-терористом, а також заборонила символіку, яку використовують російські військові у війні проти України, і пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму.

Літери латинського алфавіту V і Z, які російські війська використовують для маркування своєї техніки, почали асоціюватися з агресією росії проти України після повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів