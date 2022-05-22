Литва припиняє імпорт російських енергоресурсів

Литва офіційно припиняє імпорт газу, нафти та електрики з Росії. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

«Чудовий приклад для інших союзників як отримати незалежність від російських енергоресурсів», – додав Єрмак.

Нагадаємо, Литва з початку квітня повністю припинила імпорт газу з Росії, ставши першою країною ЄС, що пішла на такий крок.

Також, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. З’явилися нові пункти про десвіфтизацію Сбербанку і нафтове ембарго.