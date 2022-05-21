На Львівщині у ДТП постраждали четверо людей

На автодорозі «Львів – Пустомити – Меденичі» у селі Наварія Львівського району у ДТП постраждали четверо людей, серед них літня жінка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, у п’ятницю, 20 травня, близько 18:15 у селі Наварія зіткнулися два автомобілі Mercedes-Benz та Daewoo. За кермом Mercedes був 61-річний мешканець Львівщини.

Унаслідок зіткнення водій Daewoo, 32-річний мешканець Одеси, та троє пасажирів, 72-річна жінка та двоє чоловіків віком по 65 років – усі львів’яни, отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Винуватцю аварії загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням водійських прав на термін до трьох років.