До бюджету Львівщини надійшла найбільша сума від початку року

За день до обласного бюджету Львівщини надійшло 47,1 мільйона гривень. Це найбільша сума від початку року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облдержадміністрації.

Так, у четвер, 19 травня до загального фонду обласного бюджету надійшло 47,1 мільйона гривень податків та платежів. З них 29,3 мільйона – податок на прибуток підприємств.

Зауважимо, станом на травень план доходів обласного бюджету перевиконали на 6%. До загального фонду місцевих бюджетів Львівщини надійшло 7,7 мільярдів гривень податків.