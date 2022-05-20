Новий пакет допомоги США для України включає ЗРК Patriot, – ЗМІ

За даними The Washington Post, у схваленому напередодні пакеті допомоги від США на 40 млрд доларів передбачено передачу Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot. Про це з посиланням на публікацію видання пише Європейська правда.

«Законопроєкт, схвалений у четвер (19 травня, – ред.), передбачає загальну військову допомогу розміром 20 млрд доларів, яка, як очікується, профінансує передачу передових систем озброєння, таких як ЗРК Patriot та далекобійна артилерія», – сказано у матеріалі.

Видання відзначає, що до законопроєкту також включено понад 8 млрд доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже 5 млрд доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад 1 млрд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.

Зазначимо, що Україна неодноразово ще до вторгнення просила США про надання систем Patriot, а після 24 лютого 2022 року цей запит став одним з основних (наряду з літаками та танками), однак досі він не був задоволений.

Як повідомляв Львівський портал, 19 травня Сенат США схвалив пакет додаткової допомоги Україні на 40 млрд доларів. За відповідне рішення проголосували 86 сенаторів, лише 11 були проти.

Тепер законопроєкт ще має підписати президент США Джо Байден.

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