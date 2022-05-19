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Сенат США підтримав виділення Україні $40 мільярдів допомоги

Андрій Котенський

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Сенат США схвалив пакет додаткової допомоги Україні на 40 мільярдів доларів. За відповідне рішення проголосувало 86 членів сенату, і лише 11 було проти. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

«Сенатори, які голосували проти: Blackburn, Boozman, Braun, Crapo, Hagerty, Hawley, Lee, Lummis, Marshall, Paul, Tuberville», – додав Остап Яриш.

За даними Української правди, законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав проросійський сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі.

Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон – на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.

Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.

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