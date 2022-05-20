«Місце моєї смерті і мого життя»: захисник поділився останніми фото з «Азовсталі»

Захисник з полку «Азов» на позивний «Орест» опублікував свої фотографії оборонців Маріуполя. Про це йдеться у Facebook благодійного фонду «Повернись живим».

«Дякую з прихисток Азовсталь – місце моєї смерті і мого життя», – це слова Дмитра на позивний «Орест», воїна полку «Азов».

Захисник виклав у вільний доступ свої фотографії оборонців Маріуполя з закликом до світових медіа та небайдужих поширювати їх.

«Доречі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії і фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі», – написав «Орест».

Оригінали фото розміщені за цим посиланням.

Нагадаємо, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

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