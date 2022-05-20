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Гайдай показав фото знищеного росіянами Рубіжного

Ольга Денисяка

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Російські окупанти фактично знищили місто Рубіжне у Луганській області. Вцілілих будинків немає, багато з них відновити неможливо, а у дворах – кладовища. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Рубіжне розділило долю Маріуполя. Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах – кладовища», – повідомив Гайдай.

Сергій Гайдай нагадав, що до війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців – працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві. Сьогодні ж Рубіжне –  це «розграбовані випалені цегляні коробки».

Голова ОВА також зазначив, що в Рубіжному досі залишаються мешканці міста. Частина з них «в заручниках у кадирівців і мешкають у підвалах міста», а декого депортували в росію чи на окуповані території.

Гайдай опублікував фото зруйнованого міста та зуважив, що місто доведеться будувати «майже з нуля».

Як повідомляв Львівський портал, близько 50 тисяч мешканців Луганщини зараз змушені виживати під нещадними обстрілами російських окупантів без світла, газу, води і мобільного зв’язку. Люди готують їжу на багатті, а у містах душі довелося облаштувати біля під’їздів.

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