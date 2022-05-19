В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черкаської військової адміністрації намагались продати у мережі торгівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Львівській області у Facebook.

За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1000 бронежилетів вартістю понад 12 млн грн.

«Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів», – йдеться в повідомленні.

Частину бронежилетів, уже виставлену на продаж, вилучили. Їх передадуть ЗСУ.

Наразі в СБУ більше деталей не розголошують, оскільки ще тривають слідчо-оперативні заходи. Правоохоронці шукають решту бронежилетів та встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної схеми.

Зауважимо, що йдеться про продаж бронежилетів у мережі торгівельних центрів «Епіцентр». Львівський оборонний кластер, об’єднання на базі Харківського заводу, яке Міноборони України визначило головним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів на час війни, заявив, що виставлені на продаж плитоноски є їхнього виробництва.

В «Епіцентрі» від нелегальної схеми відхрещуються і кажуть, що бронежилети їм поставила компанія «Група Венето» і при цьому подала всі необхідні документи. Детальніше про цей скандал Львівський портал писав тут.

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Фото: Львівський оборонний кластер