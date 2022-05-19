ОСТАННІ НОВИНИ

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Наталя Дуляба

|

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черкаської військової адміністрації намагались продати у мережі торгівельних гіпермаркетів «Епіцентр». Про це йдеться на сторінці управління СБУ у Львівській області у Facebook.

За даними слідства, ділки намагались незаконно продати понад 1000 бронежилетів вартістю понад 12 млн грн.

«Ці засоби захисту були виготовлені в Україні однією з громадських організацій і через Черкаську військову адміністрацію мали бути передані на потреби оборони. Втім замість безкоштовної передачі бронежилетів українським захисникам причетні чиновники намагались продати їх через афілійовані комерційні структури та мережу супермаркетів», – йдеться в повідомленні.

Частину бронежилетів, уже виставлену на продаж, вилучили. Їх передадуть ЗСУ.

Наразі в СБУ більше деталей не розголошують, оскільки ще тривають слідчо-оперативні заходи. Правоохоронці шукають решту бронежилетів та встановлюють усіх осіб, причетних до незаконної схеми.

Зауважимо, що йдеться про продаж бронежилетів у мережі торгівельних центрів «Епіцентр». Львівський оборонний кластер, об’єднання на базі Харківського заводу, яке Міноборони України визначило головним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів на час війни, заявив, що виставлені на продаж плитоноски є їхнього виробництва.

В «Епіцентрі» від нелегальної схеми відхрещуються і кажуть, що бронежилети їм поставила компанія «Група Венето» і при цьому подала всі необхідні документи. Детальніше про цей скандал Львівський портал писав тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський оборонний кластер

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів