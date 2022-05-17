«Епіцентр» звинуватили у продажі бронежилетів, які безкоштовно шиють для ЗСУ

У мережі ТЦ «Епіцентр» продають такі ж плитоноски до бронежилетів, які Львівський оборонний кластер шиє безкоштовно для Збройних Сил України. Про це йдеться на сторінці об’єднання у Facebook.

У мережі розгорівся скандал довкола бронежилетів, які виявили у мережі торгівельних центрів «Епіцентр». Львівський оборонний кластер, об’єднання на базі Харківського заводу, яке Міноборони України визначило головним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів на час війни, заявив, що виставлені на продаж плитоноски є їхнього виробництва.

«Унікальна внутрішня система ідентифікації, яку використовує Львівський оборонний кластер при виробництві бронежилетів, дозволила встановити: чохли цих бронежилетів – нашого виробництва… Вважаємо продаж наших плитоносок не просто шахрайством. Під час війни будь-яка торгівля гуманітарною допомогою, особливо тією, що призначена для захисту наших військових, є актом державної зради», – йдеться в заяві об’єднання.

Львівський оборонний кластер виготовляє не лише плитоноски, а бронежилети повністю. Для цього бронеплити спеціально перевіряють на відповідність держстандарту. Лише після цього готові бронежилети передають бійцям Збройних Сил України. Дотепер безкоштовно військовим передали більше 30 тисяч бронежилетів.

«Наша принципова позиція: ми не беремо жодних коштів за бронежилети! І не продаємо їх! Для здійснення статутної діяльності ми приймаємо лише благодійні внески. Бронежилети виготовляються за гроші донаторів і передаються до Сил логістики Міноборони, органів державної влади та місцевого самоврядування, на пряму у військові частини або через організації, які звертаються до нас і організовують логістику. Яким чином продукція, яку Львівський оборонний кластер безкоштовно передає українській армії та службам, опинилася на полицях магазинів?», – резюмують в організації.

В об’єднанні кажуть, що вже перевірили інформацію щодо всіх контрагентів, провели звірку відвантажень, записів із камер відеоспостереження, обліку транспортних засобів і відповідальних осіб, які приїжджали для отримання їхньої продукції. Всі ці дані вже передали правоохоронним органам.

На цю ситуацію вже відреагував й голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив, що за подібні злочини під час війни потрібно карати і висловив сподівання, що правоохоронці належним чином на це відреагують.

«Сьогодні стало відомо, що продукцію, яку Львівський оборонний кластер відправляє захисникам безкоштовно, продають в одній із торговельних мереж. Ця інформація шокувала мене. Поки одні витрачають час, гроші, зусилля, щоб допомогти нашим оборонцям, інші – вирішили підзаробити. В умовах воєнного стану такі дії «постачальників» слід жорстко присікати. Правоохоронні та контролюючі органи мають швидко з’ясувати всі обставини та причетних і дати належну правову оцінку цій ситуації», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом у мережі торгівельних центрі «Епіцентр» уже висловили свою офіційну позицію. Керівництво стверджує, що бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставила компанія «Група Венето» і при цьому подала всі необхідні документи.

«Компанія “Група Венето” надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ “Епіцентр К” правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами», – йдеться у заяві мережі «Епіцентр» у Facebook.

Втім через обурення і скарги волонтерів бронежилети ТЕМ1 вилучили із продажу в тих магазинах мережі, де їх реалізовували.

Довідково: Львівський оборонний кластер – некомерційна організація, яка з 2014 року виготовляє бронежилети та тактичне спорядження майже для всіх силових структур України, а також для окремих підрозділів НАТО.

Продукцію кластеру не продають ні на пряму, ні через посередників. Бронежилети, які виробляє Львівський оборонний кластер, відповідають усім стандартам ДСТУ-8782, їх тестують за різних умов основними набоями, які зараз використовує ворожа армія.

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Фото: Львівський оборонний кластер