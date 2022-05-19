У Зеленського пояснили, чому воєнний стан продовжать відразу на три місяці

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан в Україні продовжать одразу на три місяці, бо контрнаступ потребує більше часу, ніж оборона. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі партії «Слуга народу».

«З 24 лютого ми вже двічі продовжували воєнний стан. Зараз ми розуміємо, що ворог зосередився на будівництві фортифікаційних укріплень на територіях, які він тимчасово контролює. Перехід у контрнаступ – це значно складніші завдання, ніж оборона. Тож маємо усвідомлювати, що звільнити всю територію України протягом найближчого місяця ми навряд чи зможемо», – сказав Веніславський.

Водночас він зауважив, що якщо за три місяці українським військовим вдасться звільнити Україну від російських окупантів, то Верховна Рада скасує воєнний стан.

Крім того, Федір Веніславський додав, що у цьому рішенні є й юридична складова. Коли вводять воєнний стан, то Україна має інформувати ООН про обмеження конституційних прав та свобод, які запроваджують на цей час.

Нагадаємо, наразі воєнний стан в Україні діє до 25 травня. Але тепер Володимир Зеленський пропонує продовжити його відразу на три місяці, тобто до кінця серпня.

Воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як росія здійснила напад – 24 лютого. Досі Верховна Рада його вже вже двічі продовжувала на 30 днів.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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