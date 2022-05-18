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Воєнний стан і мобілізацію хочуть продовжити до Дня Незележності України

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді України продовжити термін дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації майже на все літо – до Дня Незележності. Відповідні проєкти закону з’явилися на сайті ВРУ.

У пояснювальній записці йдеться, що обґрунтування необхідності прийняття такого рішення полягає у забезпеченні продовження терміну дії воєнного стану в Україні через триваючу збройну агресією Російської Федерації проти України.

Термін дії воєнного стану в Україні пропонують продовжити із 25 травня 2022 року, терміном на 90 діб.

Раніше Верховна Рада вже двічі продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні ввели відразу після того, як Росія здійснила напад – 24 лютого. Потім термін його дії Верховна Рада продовжила ще до 25 квітня. Згодом – до 25 травня.

Воєнний стан передбачає низку обмежень та правил: введення комендантської години, встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть покидати країну.

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