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Представник Папи Римського відвідав Львівщину

Ольга Денисяка

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19 травня секретар з міждержавних відносин Святого Престолу, Архієпископ Пол Річард Галлаґер відвідав Львівщину. Під час візиту голова Львівської ОВА Максим Козицький звернувся через Секретаря до Папи Римського із проханням взяти участь в переговорах задля порятунку захисників «Азовсталі». Про це у Facebook повідомив Максим Козицький.

Як повідомив голова ОВА, такий візит свідчить про те, що зовнішньополітична і воєнна ситуація в Україні і довкола неї «зазнала корінного перелому».

Максим Козицький через Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу звернувся до понтифіка з проханням задіяти всі переговорні ресурси задля порятунку вояків полку «Азов». У свою чергу Архієпископ запевнив, що Святий Престол підтримує Україну.

Крім того представники Львівщини закликали Його Ексцеленцію передати Папі Римському Франциску запрошення відвідати Україну і Львівщину зокрема.

«Такий візит став би потужним виявом розуміння ситуації Святим Престолом, а також сигналом підтримки нашої країни в умовах невмотивованої повномасштабної агресії рф», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

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