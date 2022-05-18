ЗСУ знищили командний пункт окупантів: троє офіцерів загинули, є багато поранених

Артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади чорноморського флоту росії. Внаслідок артилерійського удару загинули троє офіцерів, ще 14 отримали поранення. Про це йдеться у Телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За попередньою інформацією, українські захисники знищили командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Внаслідок артилерійського удару є троє загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади, серед яких:

ТВО командира 810 ОБр МП полковник Ян Яуханов – важкопоранений;

ТВО командира 382 окремого батальйону МП майор Леонід Смірнов – важкопоранено;

начальник зв’язку 810 ОБр МП капітан Андрій Бушмін – важкопоранений;

командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков – важкопоранений;

командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан Віктор Єршов – важкопоранений (відірвана рука).

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 28 300 військових, 1235 танків, 202 літаки та 441 безпілотник.

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