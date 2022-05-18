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Втрати росії на війні в Україні перевищили 28 тисяч військових

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 28 300 військових, 1235 танків, 202 літаки та 441 безпілотник. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 18 травня загальні втрати росії становлять:

  • особового складу ‒  близько 28300 (+400) осіб
  • танків ‒ 1235 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3009 (+34) од,
  • артилерійських систем – 586 (+8) од,
  • РСЗВ ‒ 199 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 91 (+1) од,
  • літаків – 202 (+1) од,
  • гелікоптерів – 167 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 441 (+5),
  • крилаті ракети ‒  102 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2137 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒  43 (+0).

Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов’янському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.

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