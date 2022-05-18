Втрати росії на війні в Україні перевищили 28 тисяч військових

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 28 300 військових, 1235 танків, 202 літаки та 441 безпілотник. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 18 травня загальні втрати росії становлять:
- особового складу ‒ близько 28300 (+400) осіб
- танків ‒ 1235 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3009 (+34) од,
- артилерійських систем – 586 (+8) од,
- РСЗВ ‒ 199 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 91 (+1) од,
- літаків – 202 (+1) од,
- гелікоптерів – 167 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 441 (+5),
- крилаті ракети ‒ 102 (+5),
- кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2137 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 43 (+0).
Минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов’янському, Криворіжському та Запорізькому напрямках. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка