Внаслідок авіаудару на Донеччині загинула дитина

Російські окупанти обстріляли Бахмут на Донеччині. Наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед них – маленька дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У вівторок, 17 травня, росіяни завдали авіаудару по житловому багатоквартирному будинку у Бахмуті. Тоді ж стало відомо про трьох загиблих: чоловіки 43 та 44 років та 75-річна жінка. Ще четверо осіб, зокрема й троє дітей віком 9, 12 та 17 років.

Наразі загальна кількість загиблих зросла до п’яти осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 17 травня, російські військові вбили 229 дітей в Україні, ще 423 зазнали поранень.