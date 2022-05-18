ОСТАННІ НОВИНИ

Внаслідок авіаудару на Донеччині загинула дитина

Анастасія Диняк

|

Російські окупанти обстріляли Бахмут на Донеччині. Наразі відомо про п’ятьох загиблих, серед них – маленька дитина. Про це Львівському порталу повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

У вівторок, 17 травня, росіяни завдали авіаудару по житловому багатоквартирному будинку у Бахмуті. Тоді ж стало відомо про трьох загиблих: чоловіки 43 та 44 років та 75-річна жінка. Ще четверо осіб, зокрема й троє дітей віком 9, 12 та 17 років.

Наразі загальна кількість загиблих зросла до п’яти осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 17 травня, російські військові вбили 229 дітей в Україні, ще 423 зазнали поранень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів