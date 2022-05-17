Від рук росіян постраждали вже понад 650 українських дітей

Станом на ранок вівторка, 17 травня, російські військові вбили 229 дітей в Україні, ще 423 зазнали поранень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці відзначають, що ці дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення жертв в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій – 140, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Миколаївський – 44, Луганській – 47, Запорізькій – 28, Херсонській – 48, столиці – 16, Сумській – 17, Житомирській – 15 областях.

У неділю, 15 травня внаслідок ворожих обстрілів Лисичанську на Луганщині був поранений підліток.

У понеділок, 16 травня, ворог завдав ракетного удару по об’єктам туристичної інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Поранення отримала дівчинка.

За даними правоохоронців, щонайменше 1 721 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 139 з них зруйновано повністю.