У боях на фронті бере участь більшість бригад тероборони

Із 32 бригад територіальної оборони вже близько 25 в повному складі або частково беруть участь у бойових діях. Про це заявив начальник штабу Територіальної оборони ЗСУ Сергій Собко, передає Укрінформ.

«Воїни підрозділів територіальної оборони практично з першого дня повномасштабної агресії росії ведуть активну участь у бойових діях проти ворога. Сьогодні з 32 бригад територіальної оборони вже близько 25 бригад в повному складі або частково беруть участь у бойових діях. Бійці тероборони відіграли важливу роль в обороні і звільнені Київської, Чернігівської, Сумської областей, в обороні Маріуполя. Бійці Харківської тероборони після оборонних дій беруть участь в контрнаступальних операціях і вже вийшли на одну з ділянок нашого державного кордону», – сказав Собко.

Стосовно можливої участі сил територіальної оборони в бойових завданнях у районі бойових дій, він зазначив: згідно із законом України про національний спротив, у разі відповідного рішення Головнокомандувача ЗСУ, підрозділи ТрО можуть залучатися до таких завдань.

«Сили територіальної оборони є складовою Збройних сил України разом з іншими родами військ, підпорядковуються Головнокомандувачу ЗСУ і виконують його накази. У значної кількості громадян нашої країни є уявлення, що сили тероборони мають виконувати виключно завдання оборони своїх регіонів. Але це хибна думка, адже закон України про національний спротив чітко визначає, що у разі відповідного рішення Головнокомандувача ЗСУ підрозділи та частини сил тероборони можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони та бойових завдань по всій території України. У нас одна війна на всіх. Україна також одна на всіх. І Перемога буде одна на всіх!», – наголосив Собко.

Нагадаємо, що 1 січня 2022 року набув чинності закон «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

У травні Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання можливості територіальної оборони виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Після цього у соціальних мережах активно поширювали дописи у яких йшлося, що бійців 103-ї окремої бригади відправляють на передову без відповідної підготовки та забезпечення амуніцією. Командування бригади відповіло на ці закиди і наголосило, що українські захисники мають високий рівень матеріального та технічного забезпечення.

Додамо також, що 16 травня президент призначив Командувачем сил територіальної оборони Збройних сил України Ігоря Танцюру. Він змінив на посаді попереднього командувача тероробони генерала Юрія Галушкіна, який був призначений 1 січня 2022 року. Причини такого рішення поки невідомі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.