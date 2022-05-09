У 103-й бригаді відреагували на закиди щодо неналежного оснащення бійців

Командування 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України відреагували на повідомлення щодо військовослужбовців, які перебувають в районі виконання завдань. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, нещодавно у соціальних мережах активно поширювали дописи у яких йшлося, що бійців 103-ї окремої бригади відправляють на передову без відповідної підготовки та забезпечення амуніцією.

Командування бригади наголосило, що українські мають високий рівень матеріального та технічного забезпечення. Окрім того, 3 травня Верховна Рада України прийняла зміни до Закону України «Про основи національного спротиву», згідно з якими дозволяється застосування територіальної оборони в районах ведення бойових дій.

«Кожен, хто вступив до лав Сил територіальної оборони Збройних Сил України зробив цей вибір добровільно та відповідально. Склав Військову присягу та виконає свій обов’язок. Кожен пішов на війну з прагненням захистити свій дім, своїх рідних та близьких», – йдеться у повідомленні.

Також у бригаді зауважили, що інформаційна війна – ще одна стратегія ворога. Людей закликали не поширювати неперевірену інформацію та дані про перебіг бойових дій та місця дислокації частин.

«Ворог атакує не лише на землі, але й в інформаційному просторі. Останнім часом у соціальних мережах публікують неперевірену, а часто неправдиву інформацію про наших військовослужбовців», – додало командування.

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