Окупанти хочуть знести «Азовсталь»

Російські окупанти планують знести завод «Азовсталь» в Маріуполі. Про це йдеться в Телеграмі Маріупольської міської ради.

У міськраді заявляють, що представники так званою «ДНР» планують знести «Азовсталь». Такі дії окупантів міськрада пояснює тим, що в ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя, тому «росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс».

«Вони хочуть стерти будь-яке нагадування про героїчний подвиг українських військових. Окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору», – йдеться в повідомленні.

Як пише hromadske, також про наміри знести завод заявив ватажок «ДНР» Денис Пушилін. За словами Пушиліна, окупанти планують відновити Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Натомість на місці «Азовсталі» хочуть звести технопарк, житловий район або паркову зону. Ватажок «ДНР» стверджує, що Маріуполь хочуть перетворити на місто-курорт. Де окупанти планують брати на це гроші, Пушилін не уточнив.

У міській раді Маріуполя пояснили також, чому це підприємство таке важливе. Там нагадали, що «Азовсталь» – це унікальний металургійний комплекс повного циклу, який дає 10 тисяч робочих місць, мільярди доларів валютних надходжень та податків, 7 тисяч тонн високоякісної сталі, 6 млн тонн чавуну та 4,5 млн тонн металопрокату.

Нагадаємо, 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу.

Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі», ніж ту, яку використовують зараз, не може бути.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

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