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До України повертається рекордна кількість людей з-за кордону

Анастасія Диняк

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Понад тиждень кількість людей, які в’їжджають в Україну через західний кордон, перевищує кількість тих, хто їде за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у  Державній прикордонній службі України.

Так, з 9 травня кількість українців, які повертаються до країни через західний кордон б’є рекорди від початку повномасштабної війни. У вівторок, 17 травня, до України повернулися  37 тисяча осіб, з них понад 33 тисяч – українці. Тоді як за кордон виїхали близько 31 тисяча осіб. Понад 18 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта – зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Окрім того, на кордоні України за добу оформили 239 вантажівка з гуманітарною допомогою.

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