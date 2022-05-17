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Виграну на «Євробаченні» статуетку Kalush Orchestra продасть на благодійному аукціоні

Наталя Дуляба

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Кришталеву статуетку-мікрофон, яку гурт Kalush Orchestra виграв на цьогорічному «Євробаченні», збираються продати на благодійному аукціоні. Отримані кошти передадуть на потреби України. Про це 17 травня під час пресконференції у Львові повідомив лідер групи Олег Псюк.

«Можливо, є якісь люди, які мають можливість пожертвувати кошти на потреби України, української армії. Тож ця статуетка буде такою згадкою про це», – сказав він.

Яку б саме суму гурт хотів вилучити від продажу статуетки, Олег Псюк не назвав, проте підкреслив, що всі кошти передадуть у фонд на підтримку України та ЗСУ.

На якій саме платформі будуть проводити благодійний аукціон, якою буде стартова ціна та всі інші деталі вже найближчим часом анонсують на сторінці гурту Kalush Orchestra в Instagram.

Водночас Олег Псюк додав, що Kalush Orchestra планує розпочати тур, під час якого збиратиме кошти на підтримку Збройних Сил України та офіційних українських фондів.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня український гурт Kalush Orchestra із піснею «Стефанія» переміг на «Євробаченні», набравши загалом 631 бал. Наприкінці свого виступу лідер групи Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

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