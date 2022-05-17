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У Миколаєві СБУ ліквідувала групу агентів-зрадників

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України знешкодила російську агентурну мережу, яка мала забезпечити проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп до Миколаєва. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, до складу групи входили п’ятеро місцевих мешканців. Вона була сформована резидентом під кураторством російська генерала. Зрадники збирали інформацію щодо суспільно-політичної обстановки на Миколаївщині та наслідків ворожих ракетних ударів по регіону.

Окрім того, агенти намагалися приховано випитати інформацію в діючих українських військових. Зокрема вони збирали дані й про позиції ЗСУ.

«Після «успішного» виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини», – йдеться у повідомленні.

Наразі проти усіх учасників групи порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідка і слідчі Служби безпеки України затримали чинного майора Національної поліції Харківщини, який передавав розвіддані ФСБ Росії.

Співробітники ФСБ передавали поліцейському завдання через його родича, пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода.

Також на Львівщині СБУ затримала ексв’язня, який мав виконати злочинні накази російських спецслужб. Від початку війни затриманий став четвертим підозрюваним у держзраді в області.

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