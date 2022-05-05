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У Харкові затримали майора поліції, який співпрацював з ФСБ

Анастасія Диняк

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Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України затримали чинного майора Національної поліції Харківщини, який передавав розвіддані ФСБ Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними Служби безпеки, чоловік збирав та передавав розвідувальні дані з першого дня війни. Співробітники ФСБ передавали поліцейському завдання через його родича, пенсіонера «ОМОНу» з Бєлгорода.

Зрадник повинен був фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних Сил України територією області. Затриманий вже встиг надіслати ворогу фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області та Головного Управління Національної поліції Харківщини.

Окрім того, у нього виявили фото одного із торговельно-розважальних центрів у центрі міста, станції технічного обслуговування, де ремонтували автомобільну техніку військовослужбовців та знімки військової техніки.

Майора затримали на одному з блокпостів поблизу Харкова. Під час огляду автомобіля співробітники СБУ виявили три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат. Раніше затриманому вдавалося уникати оглядів, бо він переміщувався на службовому автомобілі зі спецталоном.

Наразі правоохоронці вирішують, які статті Кримінального кодексу порушив співробітник поліції. Незабаром йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

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