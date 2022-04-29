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На Львівщині затримали ексв’язня, завербованого росіянами

Анастасія Диняк

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Служба безпеки України затримала на Львівщині ексв’язня, який мав виконати злочинні накази російських спецслужб. Про це пише Суспільне.

Так, чоловіка віком 32 років завербували росіяни, коли він відбував покарання на тимчасово окупованій території України.

«Він отримав «пропозицію» від спецслужб ворога щодо співпраці, яка полягала в здобуванні розвідданих на території України. Для цього чоловік нібито сам попросив про перевід в українську колонію для відбування ще кількох місяців покарання», – розповіла речниця СБ України у Львівській області Роксолана Яворська.

Чоловік пробув за ґратами до 2020 року. Упродовж року СБУ документувала його діяльність. Відомо, що за виконання завдань йому ніхто не платив.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зауважимо, на Львівщині це вже четверта людина, якій повідомили підозру у державній зраді.

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