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У Маріуполі окупанти хочуть поширювати фейки через іноземні ЗМІ

Анастасія Диняк

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Російські пропагандисти вирішили залучити іноземних журналістів для створення та поширення неправдивої інформації. У тимчасово окупованому Маріуполі вже готуються провести престур. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, з 18 до 21 травня російські окупанти планують показати журналістам зруйнований Маріуполь. Основне завдання – звинуватити українських військових у обстрілах та загибелі мирних мешканців. До міста вже звезли уламки українських боєприпасів, які зібрали на території окупованої Донеччини, та готують «місцевих очевидців» з Донецька та Горлівки, які розповідатимуть журналістам про «злочини» ЗСУ.

«Так званий престур також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсону, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Пушиліним», – йдеться у повідомленні.

Зокрема до участі хочуть залучити журналістів з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

Як повідомляв Львівський портал раніше, через військові невдачі кремль змушений змінювати свою пропаганду.

Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

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