ОСТАННІ НОВИНИ

Через військові невдачі кремль змінює свою пропаганду, ‒ розвідка

Наталя Дуляба

|

росія змінює риторику своєї пропаганди, щоб підготувати громадян до можливої поразки в Україні. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову «непереможність» та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику», ‒ кажуть розвідники.

За даними української воєнної розвідки, керівники кремлівських телеканалів, онлайн-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що путін став заручником війни і тепер у нього немає можливості вийти з неї. Але це тривожить главу Білого дому, тож він думає, що з цим робити.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів