Через військові невдачі кремль змінює свою пропаганду, ‒ розвідка

росія змінює риторику своєї пропаганди, щоб підготувати громадян до можливої поразки в Україні. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

«Маючи чисельні переваги в живій силі та техніці, армія країни-окупанта зазнає від захисників України катастрофічних втрат та поразок. Щоб змінити уявлення росіян про військову «непереможність» та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику», ‒ кажуть розвідники.

За даними української воєнної розвідки, керівники кремлівських телеканалів, онлайн-ЗМІ та пропутінської армії ботів вже отримують вказівки перейти до нової інформаційної політики.

Пропагандисти країни-окупанта тепер промиватимуть мізки росіянам ідеями про необхідність об’єднання заради власного виживання та сліпої довіри до політики кремлівського диктатора.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден заявив, що путін став заручником війни і тепер у нього немає можливості вийти з неї. Але це тривожить главу Білого дому, тож він думає, що з цим робити.

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