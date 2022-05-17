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росіяни хочуть прорвати держкордон на Сумщині. Тривають бої

Наталя Дуляба

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росіяни продовжують обстрілювати Шосткинський район Сумської області, аби прорвати позиції українських захисників на держкордоні. Тривають бої. Про це у своєму Тelegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

російські війська зі самого ранку 17 травня обстрілюють Сумщину з території рф. Станом на 14:00 год. численних ударів зазнали прикордонні з росією села, через що спалахнули пожежі.

«5 влучань в районі Есмані. Близько 70 вибухів в напрямку Бояро-Лежачі. Зафіксовано 6 вибухів в районі населеного пункту Сопич. Триває обстріл на півночі Шосткинського району у районі Середино-Буди», – розповів Дмитро Живицький.

Дещо згодом Живицький уточнив, що про прорив ворогом кордону не йдеться. Українські захисники дають відсіч загарбникам, втім обстріли з території росії не вщухають.

«Щодо ситуації в Шосткинському районі: прориву державного кордону не зафіксовано. Утім провокаційні обстріли з території росії продовжуються», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, вранці 17 травня окупанти здійснили по Сумщині ракетний удар, постраждали щонайменше п’ятеро людей.

А напередодні росіяни обстріляли прикордонні території Сумщини, намагаючись прикрити вхід диверсійно-розвідувальної групи. Українські прикордонники змусили диверсантів відступити назад від лінії держкордону.

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