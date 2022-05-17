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Російські військові обстріляли Сумщину

Анастасія Диняк

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У вівторок, 17 травня, ворог здійснив ракетний удар по Охтирці на Сумщині. Є поранені. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, 17 травня, близько 5:00 п’ять ракет влучили у цивільні об’єкти Охтирки. Зокрема постраждала центральна частина міста та масив «Дачний». Унаслідок обстрілу загорілися складські приміщення. Постраждали щонайменше п’ятеро місцевих мешканців.

Окрім того, вибуховою хвилею пошкодило вхідні двері до під’їзду двоповерхового будинку та приватні будинки поблизу. Пошкоджено приміщення дитячого садку, у одному з храмів міста вибито вікна.

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