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росіяни обстріляли Сумщину, намагаючись прикрити захід ДРГ

Наталя Дуляба

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Вранці 16 травня росіяни обстріляли прикордонні території Сумщини, намагаючись прикрити вхід диверсійно-розвідувальної групи. Про це йдеться на сторінці МВС України у Facebook.

Вогонь по Сумщині відкрили з боку російського села Локоть. росіяни стріляли з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів.

«Під прикриттям вогню на територію України намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону», – наголошують в МВС.

Попри те, що Сили оборони України вигнали ворога зі Сумщини росія все одно постійно обстрілює прикордонні території області. Українські військові дають гідну відсіч агресору.

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