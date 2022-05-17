На Луганщині за відмову воювати проти України чоловікам погрожують розстрілом

На тимчасово окупованій території Луганщини російські військові продовжують проводити примусову мобілізацію мирного населення. Чоловікам, які відмовляються йти воювати на стороні окупантів погрожують стратою. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людей Людмила Денісова.

Так, окупанти обшукують будинки, домогосподарства, околиці міст і сіл в пошуках чоловіків, які не виїхали на підконтрольну Україні територію. Знайдених мобілізують» під прицілом автоматів. У разі відмови росіяни погрожують людям розстрілом.

«Примусова мобілізація мешканців окупованих територій заборонена статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни», – наголошує Денісова.

Нагадаємо, на території РФ проводять приховану мобілізації через брак особового складу.

Також Росія залучає резервістів до виконання бойових дій на короткострокові контракти. Деякі з них вже потравили до полону на території України.

Окрім того, на тимчасово окупованих територіях росіяни планують розпочати мобілізацію українських жінок. Окупанти вже збирають дані жінок віком від 18 до 45 років, які працюють бухгалтерками, кухарками, медсестрами, лаборантками, водійками, машиністками та прибиральницями.

Російські військові також хочуть примусово мобілізувати близько 2 тисячі ув’язнених зі слідчого ізолятору та трьох в’язниць у тимчасово окупованому Херсоні.