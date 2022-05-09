У Херсоні росіяни хочуть «мобілізувати» ув’язнених

У тимчасово окупованому Херсоні російські військові планують видати ув’язненим зброю та змусити воювати проти України. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з питань прав людини Людмила Денісова.

Так, окупанти хочуть примусово мобілізувати близько 2 тисячі ув’язнених зі слідчого ізолятору та трьох в’язниць. Їм планують дати зброю та змусити воювати проти Збройних сил України.

За словами Денісової, у місцях позбавлення волі в Херсоні залишаються 700 працівників. Якщо вони покинуть установи, то «ув’язнених точно заберуть».

Окрім того, відомо, що мешканців Херсону викрадають прямо на вулицях міста, оскільки окупанти хочуть провести незаконну примусову мобілізацію.

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