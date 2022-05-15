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Окупанти планують розпочати мобілізацію українських жінок

Анастасія Диняк

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На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують проводити приховану мобілізацію. В планах – почати призивати жінок. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Так, на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей російська «влада» наказали керівництвам підприємств провести «звірку даних» працівниць. Окупанти хочуть отримати дані жінок віком від 18 до 45 років, які працюють бухгалтерками, кухарками, медсестрами, лаборантками, водійками, машиністками та прибиральницями.

Окрім того, подібні заходи планують в Криму. Там багато місцеві мешканці під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

Також у місті Саки та Сакському районі 16 по 20 травня усі чоловіки до 60 років забов’язані з’явитися до військоматів для перевірки.

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