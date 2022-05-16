На Львівщині п’яна водійка збила дитину та трьох дорослих

В одному з сіл Львівського району п’яна жінка збила чотирьох людей, серед них 11-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, аварія сталася у неділю, 15 травня, близько 22:20 в одному з сіл Львівського району. Водійка «Форду», 44-річна місцева мешканка, сіла нетверезою за кермо та збила пішоходів.

Внаслідок ДТП травмувалися 35-річний житель міста Рава-Руська, 11-річний львів’янин, 38–річна мешканка села, де сталась аварія та іноземка віком 33 роки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до трьох років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.