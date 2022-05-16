ЗСУ знову вдарили по росіянах у Чорнобаївці, – Генштаб

Українські військові удвадцяте розгромили позиції росіян, зосереджених на аеродромі у Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, опублікованому 16 травня у Facebook.

На 82 добу війни в Україні основні свої зусилля російські окупаційні війська зосередили на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку вони намагаються стримувати наступ ЗСУ на північ від Харкова та запобігти їхньому виходу до державного кордону України. Ворог готує наступ силами підрозділів, зосереджених в районі Ізюма.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Близько семи батальйонів збройних сил республіки білорусь продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону.

До 21 травня триватиме наступний етап перевірки бойової готовності сил реагування білоруських збройних сил. У прикордонній смузі вони використовують мобільний комплекс радіомоніторингу, в тому числі і на території України, аби моніторити мережі стільникового зв’язку.

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та проводить демонстраційні дії з метою утримання підрозділів Сил оборони та недопущення їхнього перекидання до Східної операційної зони.

На Харківському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку до держкордону України з російською федерацією.

На Слов’янському напрямку активних бойових дій противник не проводив. Доукомплектовується та поповнює втрати.

Російські окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Руські Тишки, Тернова та Петрівка. Противник вів повітряну розвідку за допомогою безпілотника «Орлан-10».

На Донецькому напрямку окупанти здійснювали обстріли з усього спектру наявного озброєння, включно з авіацією, щоб виснажити особовий склад ЗСУ і зруйнувати фортифікаційні споруди підрозділів.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках ворог продовжує вести наступ, бойові дії тривають. Після завданих Силами оборони втрат на Авдіївському напрямку ворог відійшов на раніше зайняті позиції.

На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках активних бойових дій противником не вів, намагався здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ.

У Маріуполі ворог продовжує масовані артилерійські та авіаційні удари. Основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні та ураженні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь».

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював обстріли наших підрозділів із застосуванням ствольної артилерії та мінометів.

Сили оборони вчергове завдали удару по позиціях росіян у районі населеного пункту Чорнобаївка, що поблизу Херсона. Ворог зазнав втрат у живій силі та техніці. Кількість уточнюється. Це вже вдвадцяте українські військові вдарили по цій позиції окупантів.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони вразили 11 повітряних цілей: два вертольоти (Ка-52 та Мі-28), сім безпілотників оперативно-тактичного рівня і дві крилаті ракети.

Авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря, підтримувати бойові дії підрозділів наших військ та патрулювати повітряний простір України.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито 17 атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втрати особового складу російських окупантів уточнюються.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.