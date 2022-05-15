Євробачення-2022: хто голосував за Україну і кому віддали голоси українці

Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце і приніс третю в історії перемогу України в «Євробаченні». Фінал пісенного конкурсу відбувся 14 травня в італійському місті Турин. Львівський портал розповідає, хто і які бали отримав від журі та глядачів, та за кого голосували українці.
«Kalush Orchestra» переміг у конкурсі, набравши 631 бал (оцінки журі та голоси телеглядачів). Друге місце на Євробаченні-2022 посіла Великобританія, як набрала 466 балів, третє – Іспанія з 459 балами.
Голосування під час пісенного конкурсу «Євробачення» відбувається у два етапи. Спочатку голосують професійні національні журі від кожної країни – учасниці конкурсу. А на другому етапі під час прямого ефіру за виконавців голосують глядачі.
Голосування членів журі за Україну:
- 12 балів – Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.
- 10 балів – Ісландія, Франція, Німеччина
- 8 – Португалія, Словенія, Хорватія
- 7 – Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія
- 6 – Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія
- 5 – Данія
- 4 – Чехія
- 3 – Ірландія, Норвегія, Швейцарія
- 2 – Сан-Марино
- 0 – Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.
Після голосування національного журі Україна опинилася на четвертому місці із загальною кількістю балів – 192. При цьому першу сходинку посіла Велика Британія з 283 балами. Друге місце зайняла Швеція з 258 голосами. Третьою стала Іспанія – 231 голос.
Як голосували глядачі за Україну
А от від глядачів Україна отримала значно більше балів – 28 із 40 країн віддали Україні найвищу оцінку – 12 балів. Голосування глядачів:
- по 12 балів Україні дали: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія та Фінляндія.
- 10 балів – Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.
- 8 балів – Північна Македонія, Мальта
- 7 балів – Сербія.
Глядачі віддали нашій країні рекордні 439 балів і таким чином забезпечили їй перемогу в конкурсі. Відтак у підсумку вийшло – 631.
Кому віддала голоси Україна
Напередодні Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, оголосило склад журі пісенного конкурсу Євробачення-2022. Від України найкращого виконавця обирали:
- Вадим Лисиця (голова журі) – український продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер, музичний продюсер телевізійного шоу Х-Фактор (9 та 10 сезон);
- Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації «Піккардійська терція», аранжувальник, автор пісень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України;
- Ірина Федишин – українська попвиконавиця, популярна співачка, учасниця та переможниця багатьох вокальних шоу;
- Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії, отримав відзнаку «Gremmy» як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу «Чорнобиль».
- Лук’ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА, головний редактор та співзасновник інтернет-медіа «Moviegram», лектор освітніх заходів з питань кіно.
Отож, результати голосування журі в Україні такі:
- Велика Британія – 12 балів
- Португалія – 10 балів
- Нідерланди – 8 балів
- Греція – 7 балів
- Швейцарія – 6 балів
- Азербайджан – 5 балів
- Швеція – 4 бали
- Австралія – 3 бали
- Вірменія – 2 бали
- Чехія – 1 бал
Оцінки українських глядачів та журі значно відрізняються. Глядачі віддали максимальну кількість балів сусідній Польщі. Результати глосування українських глядачів:
- 12 балів – Польща
- 10 – Литва
- 8 – Ісландія
- 7 – Велика Британія
- 6 – Молдова
- 5 – Естонія
- 4 – Фінляндія
- 3 – Нідерланди
- 2 – Норвегія
- 1 – Іспанія
Загалом результати Євробачення-2022 такі:
- Україна – 631 бал
- Велика Британія – 466 балів
- Іспанія – 459
- Швеція – 438
- Сербія – 312
- Італія – 268
- Молдова – 253
- Греція – 215
- Португалія – 207
- Норвегія – 182 бали
- Нідерланди – 171
- Польща – 151
- Естонія – 141.
- Литва – 128
- Австралія – 125
- Азербайджан – 106
- Швейцарія – 76
- Румунія – 65
- Бельгія – 64
- Вірменія – 61
- Фінляндія – 38
- Чехія – 38
- Ісландія – 20
- Франція – 17
- Німеччина – 6
Як Україну підтримували на Євробаченні
Наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь». Політичні висловлювання на сцені Євробачення заборонені, тож згідно з правилами конкурсу, Україну могли дискваліфікувати.
Проте організатори Євробачення заявили, що заклики Kalush Orchestra зі сцени допомогти Маріуполю та заяви інших учасників на підтримку України «мають гуманітарний, а не політичний характер».
Учасники Євробачення від інших країн також у виступах демонстрували підтримку Україні.
Так, гурт «Systur», що представляє Ісландію у пісенному конкурсі Євробачення-2022, закликав Європу забезпечити мир Україні, а представник Німеччини Malik Harris додав на гітару слово «мир» на жовто-блакитному фоні.
Також під час оголошення результатів голосування речниця Польщі на Євробаченні-2022 промовила «Слава Україні!» і Україна отримала найвищі бали від національних журі Польщі.
Підтримала Україну і британська письменниця Джоан Роулінг. Після виступу Kalush Orchestra вона висловила переконання, що Україна цього року стане переможницею Євробачення-2022. Письменниця натякнула на це двома емоджі – кубком переможця та прапором України. А також поцікавилася у підписників, хто на їхню думку займе друге місце у конкурсі.
Після завершення конкурсу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з перемогою та назвав успіх Kalush Orchestra не тільки результатом талановитого виступу, але й відображенням тієї підтримки, яку має Україна у війні, яку вона змушена вести проти російської агресії.
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Ольга Денисяка