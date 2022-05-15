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Євробачення-2022: хто голосував за Україну і кому віддали голоси українці

Ольга Денисяка

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Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце і приніс третю в історії перемогу України в «Євробаченні». Фінал пісенного конкурсу відбувся 14 травня в італійському місті Турин. Львівський портал розповідає, хто і які бали отримав від журі та глядачів, та за кого голосували українці.

«Kalush Orchestra» переміг у конкурсі, набравши 631 бал (оцінки журі та голоси телеглядачів). Друге місце на Євробаченні-2022 посіла Великобританія, як набрала 466 балів, третє – Іспанія з 459 балами.

Голосування під час пісенного конкурсу «Євробачення» відбувається у два етапи. Спочатку голосують професійні національні журі від кожної країни – учасниці конкурсу. А на другому етапі під час прямого ефіру за виконавців голосують глядачі.

Голосування членів журі за Україну:

  • 12 балів – Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.
  • 10 балів – Ісландія, Франція, Німеччина
  • 8 – Португалія, Словенія, Хорватія
  • 7 – Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія
  • 6 – Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія
  • 5 – Данія
  • 4 – Чехія
  • 3 – Ірландія, Норвегія, Швейцарія
  • 2 – Сан-Марино
  • 0 – Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.

Після голосування національного журі Україна опинилася на четвертому місці із загальною кількістю балів – 192. При цьому першу сходинку посіла Велика Британія з 283 балами. Друге місце зайняла Швеція з 258 голосами. Третьою стала Іспанія – 231 голос.

Як голосували глядачі за Україну

А от від глядачів Україна отримала значно більше балів – 28 із 40 країн віддали Україні найвищу оцінку – 12 балів. Голосування глядачів:

  • по 12 балів Україні дали: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія та Фінляндія.
  • 10 балів – Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.
  • 8 балів – Північна Македонія, Мальта
  • 7 балів – Сербія.

Глядачі віддали нашій країні рекордні 439 балів і таким чином забезпечили їй перемогу в конкурсі. Відтак у підсумку вийшло – 631.

Кому віддала голоси Україна

Напередодні Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, оголосило склад журі пісенного конкурсу Євробачення-2022. Від України найкращого виконавця обирали:

  • Вадим Лисиця (голова журі) – український продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер, музичний продюсер телевізійного шоу Х-Фактор (9 та 10 сезон);
  • Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації «Піккардійська терція», аранжувальник, автор пісень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України;
  • Ірина Федишин – українська попвиконавиця, популярна співачка, учасниця та переможниця багатьох вокальних шоу;
  • Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії, отримав відзнаку «Gremmy» як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу «Чорнобиль».
  • Лук’ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА, головний редактор та співзасновник інтернет-медіа «Moviegram», лектор освітніх заходів з питань кіно.

Отож, результати голосування журі в Україні такі:

  • Велика Британія – 12 балів
  • Португалія – 10 балів
  • Нідерланди – 8 балів
  • Греція – 7 балів
  • Швейцарія – 6 балів
  • Азербайджан – 5 балів
  • Швеція – 4 бали
  • Австралія – 3 бали
  • Вірменія – 2 бали
  • Чехія – 1 бал

Оцінки українських глядачів та журі значно відрізняються. Глядачі віддали максимальну кількість балів сусідній Польщі. Результати глосування українських глядачів:

  • 12 балів – Польща
  • 10 – Литва
  • 8 – Ісландія
  • 7 – Велика Британія
  • 6 – Молдова
  • 5 – Естонія
  • 4 – Фінляндія
  • 3 – Нідерланди
  • 2 – Норвегія
  • 1 – Іспанія

Загалом результати Євробачення-2022 такі:

  • Україна – 631 бал
  • Велика Британія – 466 балів
  • Іспанія – 459
  • Швеція – 438
  • Сербія – 312
  • Італія – 268
  • Молдова – 253
  • Греція – 215
  • Португалія – 207
  • Норвегія – 182 бали
  • Нідерланди – 171
  • Польща – 151
  • Естонія – 141.
  • Литва – 128
  • Австралія – 125
  • Азербайджан – 106
  • Швейцарія – 76
  • Румунія – 65
  • Бельгія – 64
  • Вірменія – 61
  • Фінляндія – 38
  • Чехія – 38
  • Ісландія – 20
  • Франція – 17
  • Німеччина – 6

Як Україну підтримували на Євробаченні

Наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь».  Політичні висловлювання на сцені Євробачення заборонені, тож згідно з правилами конкурсу, Україну могли дискваліфікувати.

Проте організатори Євробачення заявили, що заклики Kalush Orchestra зі сцени допомогти Маріуполю та заяви інших учасників на підтримку України «мають гуманітарний, а не політичний характер».


Учасники Євробачення від інших країн також у виступах демонстрували підтримку Україні.

Так, гурт «Systur», що представляє Ісландію у пісенному конкурсі Євробачення-2022, закликав Європу забезпечити мир Україні, а представник Німеччини Malik Harris додав на гітару слово «мир» на жовто-блакитному фоні.

Також під час оголошення результатів голосування речниця Польщі на Євробаченні-2022 промовила «Слава Україні!» і Україна отримала найвищі бали від національних журі Польщі.

Підтримала Україну і британська письменниця Джоан Роулінг. Після виступу Kalush Orchestra вона висловила переконання, що Україна цього року стане переможницею Євробачення-2022. Письменниця натякнула на це двома емоджі – кубком переможця та прапором України. А також поцікавилася у підписників, хто на їхню думку займе друге місце у конкурсі.

Після завершення конкурсу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з перемогою та назвав успіх Kalush Orchestra не тільки результатом талановитого виступу, але й відображенням тієї підтримки, яку має Україна у війні, яку вона змушена вести проти російської агресії.

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