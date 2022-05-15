Євробачення-2022: хто голосував за Україну і кому віддали голоси українці

Український гурт «Kalush Orchestra» виборов перше місце і приніс третю в історії перемогу України в «Євробаченні». Фінал пісенного конкурсу відбувся 14 травня в італійському місті Турин. Львівський портал розповідає, хто і які бали отримав від журі та глядачів, та за кого голосували українці.

«Kalush Orchestra» переміг у конкурсі, набравши 631 бал (оцінки журі та голоси телеглядачів). Друге місце на Євробаченні-2022 посіла Великобританія, як набрала 466 балів, третє – Іспанія з 459 балами.

Голосування під час пісенного конкурсу «Євробачення» відбувається у два етапи. Спочатку голосують професійні національні журі від кожної країни – учасниці конкурсу. А на другому етапі під час прямого ефіру за виконавців голосують глядачі.

Голосування членів журі за Україну:

12 балів – Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва.

– Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва. 10 балів – Ісландія, Франція, Німеччина

– Ісландія, Франція, Німеччина 8 – Португалія, Словенія, Хорватія

– Португалія, Словенія, Хорватія 7 – Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія

– Ізраїль, Кіпр, Австралія, Албанія 6 – Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія

– Грузія, Бельгія, Азербайджан, Вірменія 5 – Данія

– Данія 4 – Чехія

– Чехія 3 – Ірландія, Норвегія, Швейцарія

– Ірландія, Норвегія, Швейцарія 2 – Сан-Марино

– Сан-Марино 0 – Швеція, Нідерланди, Італія, Велика Британія, Фінляндія, Іспанія, Естонія, Болгарія, Австрія, Греція, Мальта, Північна Македонія, Сербія.

Після голосування національного журі Україна опинилася на четвертому місці із загальною кількістю балів – 192. При цьому першу сходинку посіла Велика Британія з 283 балами. Друге місце зайняла Швеція з 258 голосами. Третьою стала Іспанія – 231 голос.

Як голосували глядачі за Україну

А от від глядачів Україна отримала значно більше балів – 28 із 40 країн віддали Україні найвищу оцінку – 12 балів. Голосування глядачів:

по 12 балів Україні дали: Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія та Фінляндія.

Італія, Франція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Велика Британія, Данія, Німеччина, Австрія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Азербайджан, Болгарія, Молдова, Чехія, Грузія, Сан-Маріно, Австралія, Бельгія, Кіпр, Нідерланди, Швеція, Ізраїль, Португалія, Норвегія та Фінляндія. 10 балів – Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція.

– Словенія, Хорватія, Чорногорія, Румунія, Швейцарія, Албанія, Вірменія, Греція. 8 балів – Північна Македонія, Мальта

– Північна Македонія, Мальта 7 балів – Сербія.

Глядачі віддали нашій країні рекордні 439 балів і таким чином забезпечили їй перемогу в конкурсі. Відтак у підсумку вийшло – 631.

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Кому віддала голоси Україна

Напередодні Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, оголосило склад журі пісенного конкурсу Євробачення-2022. Від України найкращого виконавця обирали:

Вадим Лисиця (голова журі) – український продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер, музичний продюсер телевізійного шоу Х-Фактор (9 та 10 сезон);

(голова журі) – український продюсер, саунд-продюсер, аранжувальник, звукорежисер, музичний продюсер телевізійного шоу Х-Фактор (9 та 10 сезон); Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації «Піккардійська терція», аранжувальник, автор пісень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України;

– співак, соліст вокальної формації «Піккардійська терція», аранжувальник, автор пісень, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка в галузі музичного мистецтва, заслужений артист України; Ірина Федишин – українська попвиконавиця, популярна співачка, учасниця та переможниця багатьох вокальних шоу;

– українська попвиконавиця, популярна співачка, учасниця та переможниця багатьох вокальних шоу; Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії, отримав відзнаку «Gremmy» як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу «Чорнобиль».

– мультиінструменталіст, диригент, художній керівник Академічного інструментального ансамблю «Високий Замок» Львівської національної філармонії, отримав відзнаку «Gremmy» як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу «Чорнобиль». Лук’ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, викладач Національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, виконавчий продюсер телеканалу UA: КУЛЬТУРА, головний редактор та співзасновник інтернет-медіа «Moviegram», лектор освітніх заходів з питань кіно.

Отож, результати голосування журі в Україні такі:

Велика Британія – 12 балів

Португалія – 10 балів

Нідерланди – 8 балів

Греція – 7 балів

Швейцарія – 6 балів

Азербайджан – 5 балів

Швеція – 4 бали

Австралія – 3 бали

Вірменія – 2 бали

Чехія – 1 бал

Оцінки українських глядачів та журі значно відрізняються. Глядачі віддали максимальну кількість балів сусідній Польщі. Результати глосування українських глядачів:

12 балів – Польща

10 – Литва

8 – Ісландія

7 – Велика Британія

6 – Молдова

5 – Естонія

4 – Фінляндія

3 – Нідерланди

2 – Норвегія

1 – Іспанія

Загалом результати Євробачення-2022 такі:

Україна – 631 бал

Велика Британія – 466 балів

Іспанія – 459

Швеція – 438

Сербія – 312

Італія – 268

Молдова – 253

Греція – 215

Португалія – 207

Норвегія – 182 бали

Нідерланди – 171

Польща – 151

Естонія – 141.

Литва – 128

Австралія – 125

Азербайджан – 106

Швейцарія – 76

Румунія – 65

Бельгія – 64

Вірменія – 61

Фінляндія – 38

Чехія – 38

Ісландія – 20

Франція – 17

Німеччина – 6

Як Україну підтримували на Євробаченні

Наприкінці свого виступу лідер Kalush Orchestra Олег Псюк закликав Європу і світ допомогти врятувати Маріуполь та «Азовсталь». Політичні висловлювання на сцені Євробачення заборонені, тож згідно з правилами конкурсу, Україну могли дискваліфікувати.

Проте організатори Євробачення заявили, що заклики Kalush Orchestra зі сцени допомогти Маріуполю та заяви інших учасників на підтримку України «мають гуманітарний, а не політичний характер».

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Учасники Євробачення від інших країн також у виступах демонстрували підтримку Україні.

Так, гурт «Systur», що представляє Ісландію у пісенному конкурсі Євробачення-2022, закликав Європу забезпечити мир Україні, а представник Німеччини Malik Harris додав на гітару слово «мир» на жовто-блакитному фоні.

Також під час оголошення результатів голосування речниця Польщі на Євробаченні-2022 промовила «Слава Україні!» і Україна отримала найвищі бали від національних журі Польщі.

Підтримала Україну і британська письменниця Джоан Роулінг. Після виступу Kalush Orchestra вона висловила переконання, що Україна цього року стане переможницею Євробачення-2022. Письменниця натякнула на це двома емоджі – кубком переможця та прапором України. А також поцікавилася у підписників, хто на їхню думку займе друге місце у конкурсі.

Після завершення конкурсу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з перемогою та назвав успіх Kalush Orchestra не тільки результатом талановитого виступу, але й відображенням тієї підтримки, яку має Україна у війні, яку вона змушена вести проти російської агресії.

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