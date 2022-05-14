ОСТАННІ НОВИНИ

Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Андрій Котенський

|

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 травня підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Як відомо Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій у другому читанні. За відповідне рішення проголосувало 330 народних обранців.

Одна з підстав заборони діяльності політичної партії в Україні – виправдовування збройної агресії проти нашої держави з боку росії та білорусі.

Законопроектом передбачається можливість заборони політичних партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
  • глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань рф, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих рф, а також представників окупаційної адміністрації рф, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі люди».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити в Україні будь-яку діяльність партій, які мають зв’язки з Росією. Мова йде про ОПЗЖ, Партію Шарія та низку інших.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів