Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 травня підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Як відомо Верховна Рада заборонила діяльність проросійських партій у другому читанні. За відповідне рішення проголосувало 330 народних обранців.

Одна з підстав заборони діяльності політичної партії в Україні – виправдовування збройної агресії проти нашої держави з боку росії та білорусі.

Законопроектом передбачається можливість заборони політичних партій, якщо їх програмні цілі або дії спрямовані на:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікацію, виправдання дій і бездіяльності осіб, які здійснювали або здійснюють збройну агресію проти України, представників збройних формувань рф, інших незаконних збройних формувань, банд, груп найманців, створених та/або підпорядкованих, та/або керованих та/або фінансованих рф, а також представників окупаційної адміністрації рф, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі люди».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити в Україні будь-яку діяльність партій, які мають зв’язки з Росією. Мова йде про ОПЗЖ, Партію Шарія та низку інших.

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