З Маріуполя випустили велику евакуаційну колону

Евакуаційну колону з Маріуполя, яку блокували три дні, пропустили у бік Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Величезну колону автівок з маріупольцями, до 1000 автівок, що очікували пропуску понад три доби, нарешті пропустили до Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що маріупольців, які не пройшли «фільтрацію», кидають у в’язницю.

До цього успішну евакуацію мирних мешканців провели 5 травня.

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