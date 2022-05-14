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З Маріуполя випустили велику евакуаційну колону

Андрій Котенський

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Евакуаційну колону з Маріуполя, яку блокували три дні, пропустили у бік Запоріжжя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Величезну колону автівок з маріупольцями, до 1000 автівок, що очікували пропуску понад три доби, нарешті пропустили до Запоріжжя», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що маріупольців, які не пройшли «фільтрацію», кидають у в’язницю.

До цього успішну евакуацію мирних мешканців провели 5 травня.

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