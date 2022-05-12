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Маріупольців, які не пройшли «фільтрацію», кидають у в’язницю

Наталя Дуляба

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Тих жителів окупованого росіянами Маріуполя, які не пройшли так звану «фільтрацію», утримують у тюрмах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За даними омбудсменки, українців, які не пройшли фільтраційні табори під Маріуполем та яких окупанти визнають «неблагонадійними», доправляють у приміщення колишньої виправної колонії №52 у селі Оленівка Донецької області або у сумнозвісну тюрму «Ізоляція» в Донецьку.

«Українців утримують в нелюдських умовах. Із планового ліміту колонії у 850 осіб на сьогодні там утримують щонайменше 3000 людей, здебільшого з Маріуполя та Маріупольського району. Мінімальний строк ув’язнення – 36 діб. Полонених українців катують, видають одну пляшку води на десятки людей, годують не кожен день і водять у туалет раз на добу. А ще в ув’язнених немає можливості лягти, бо приміщення переповнені. Все це супроводжується багаточасовими допитами, тортурами, погрозами страти та примушенням до співпраці», – написала Людмила Денісова.

За її словами, деяких бранців через 36 діб відпускають, попередньо змушуючи підписувати якісь папери. Водночас відомо й про масові зникнення людей після допитів.

Уповноважена ВРУ з прав людини наголосила, що, захоплюючи у заручники мирних українців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично заборонене безпідставне затримання цивільних заручників.

Денісова вкотре звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні з боку країни-агресора..

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