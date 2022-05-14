У Львові презентували карту України із колючим дротом та закривавленими ляльками

У Львові презентували велетенську карту України із закривавленими дитячими іграшками, зруйнованими будинками, колючим дротом та колосками пшениці, які проростають крізь спалену російськими окупантами землю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Ця карта – це інсталяція, створена в межах мистецького проєкту «Крики душ».

Авторкою артоб’єкта є львів’янка Уляна Дацишин. Ідея інсталяції зародилась із початком повномасштабної російсько-української війни. Спершу, за співпраці з благодійним фондом «IT TROOPS», підтримки посла України та представників ООН, її презентували в Женеві, тепер – у рідному Львові.

«Я переконана, що наш проєкт побуває ще у багатьох країнах. Через нього я хочу показати світові, до чого призвела політика умиротворення агресора, політика поступок та кулуарних домовленостей, коли в обмін на енергоресурси та прибутки європейські політики закривали очі на вбивства українців. На вбивства дітей, зґвалтування жінок та варварське руйнування цілих міст. Пригадайте скільки часу українці просили, щоб світ закрив небо над нашою країною, але цього не зробили досі. Переконана, що саме брак вольових рішень і призвів до тієї катастрофи, яку ми маємо зараз», – говорить Уляна Дацишин.

Зазначимо, що усі зібрані завдяки проєкту кошти передадуть на потреби Збройних сил України.

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