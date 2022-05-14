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У Львові із психіатричної лікарні утік підозрюваний у вбивстві

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Поліція Львівщини оголосила в розшук підозрюваного у вбивстві 61-річного чоловіка, який перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, 61-річний Богдан П. перебував на лікуванні згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду та сьогодні, 14 травня, о 16.40 год. він втік із лікарні на вулиці Кульпарківській .

Чоловік спортивної тілобудови, волосся русяве, короткострижений, на зріст близько 165 см. Був одягнутий у спортивний костюм синього кольору із кольоровими вставками на рукавах та спортивні кросівки темного кольору;

Якщо комусь відомо місцеперебування підозрюваного, прохання повідомити на оперативну лінію 102.

За даними Zaxid.net, мова про підозрюваного у вбивстві таксиста в Дрогобичі, яке трапилось минулого року.

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