В Маріуполі окупанти почали допитувати дітей

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти почали допитувати дітей, які разом із батьками намагаються покинути місто. Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Останні евакуйовані з Маріуполя повідомляють, що росіяни вже дійшли до допитів дітей. Після допиту батьків у їхній присутності починають уточнюючий допит дітей щодо подробиць. Намагаються спіймати батьків на неправді», – написав Петро Андрющенко.

Нагадаємо, російські війська захопили Маріуполь на початку березня. Із кінця квітня українські захисники заблоковані на заводі «Азовсталь», але все ще продовжують боротися.

Через обстріли й бомбардування окупантів значна частина міста зруйнована. Тут тижнями не було світла, зв’язку, води, їжі і ліків. Тіла загиблих лежали просто серед вулиці або ховали у дворах житлових кварталів.

Частині мешканців із Маріуполя вдалося евакуюватися на підконтрольну Україні територію, частину людей депортували росіяни.

У середині квітня стало відомо, що окупанти почали ексгумацію тіл, захоронених у дворах житлових будинків у Маріуполі. Зважаючи, що в місто звезли щонайменше 13 мобільних крематоріїв, місцева влада припускала, що таким чином росіяни будуть приховувати свої злочини. Таку ж думку висловлювала й українська розвідка.

Міська рада у квітні припускала, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі сягала 22 000 осіб. Втім точних даних щодо втрат серед цивільного населення немає досі.

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