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У Львові затримали шахрая, який вдавав із себе працівника банку

Анастасія Диняк

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У Львові затримали чоловіка, який викрав у жінки з карти майже 170 тисяч гривень, представившись працівником служби безпеки банку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 40-річний мешканець Донеччини, який тимчасово проживає у Львові, виманив у 41-річної киянки майже 170 тисяч гривень. Шахрай представився працівником служби безпеки одного з банків та запропонував постраждалій здійснити певні платіжні операції, внаслідок чого з банківської картки жінки зняли гроші.

Під час обшуків у помешканні та автомобілі затриманого, правоохоронці вилучили мобільні телефони, 30 сім-карт операторів мобільного зв’язку, більше 70 карток різних банківських установ та чорнові записи.

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч.3 ст.190 ККУ). Йому загрожує до восьми років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування.

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