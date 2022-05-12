За перший тиждень роботи UNITED24 зібрали понад 25 мільйонів доларів

Національний банк України оприлюднив звіт за перший тиждень роботи платформи UNITED24. Вдалося зібрати понад 25 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Так, всього за тиждень вдалося зібрати 25 мільйонів 804 тисячі 580 доларів. Гроші надсилали з 72 країн світу. Найбільше надійшло з США, Великої Британії, Франції, Канади, Німеччини та України.

Окрім того, через партнерський фонд Ukraine House зібрали 735 673 доларів. Та ще 362 379 доларів надійшло в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay. Ці кошти надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом.

Тепер усі зібрані кошти будуть розподілятися міністерствами на найбільш важливі потреби України. Відтепер звіти оновлюватимуться щодня. Перший звіт міністерств про призначення та розподіл коштів буде опубліковано рівно за тиждень, 19 травня.

Нагадаємо, проєкт United24 збиратиме пожертви на підтримку країни з будь-якої точки світу.

Гроші можна надіслати на:

‎ армію та розмінування;

‎ гуманітарну та медичну допомогу;

‎ відбудову України.

Долучитися до допомоги можна за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.