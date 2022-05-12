У Чорному морі горить судно військово-морського флоту ворога

Завдяки діям українських військових у Чорному морі загорівся «Всеволод Бобров» – корабель тилового забезпечення військово-морського флоту РФ. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Так, російське судно загорілося в районі острова Зміїний. Наразі його намагаються евакуювати до тимчасово окупованого Криму.

«Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров». Одне з найновіших у російському флоті. Кажуть, що чалапає до Севастополя, наразі ця інформація потребує уточнення. Але те, що йому дали «змієбаїв» там, у районі острова Зміїний – це правда», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, за словами Братчука, ворог зосереджений на острові Зміїному, адже так планує створити більшу загрозу для Одещини.

Як повідомляв Львівський портал раніше, російські окупанти намагаються нарощувати власні сили на острові Зміїний. Так вони планують заблокувати морські комунікації України з іншими країнами.