Російські хакери здійснюють нову кібератаку

Російські хакери поширюють шкідливу програму через листи з темою тимчасово окупованого Херсону. Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Так, нову кібератаку почало угрупування Armageddon, яке пов’язують з ФСБ Росії. Хакери розсилають електронні листи з темою «Щодо проведення акції помсти у Херсоні!», які містять файл з назвою «План Херсон.htm».

При відкриті файлу на комп’ютері створюється файл «Herson.rar» із ярликом «План підходу та закладання вибухівки на об’єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk». Після чого завантажується шкідлива програма GammaLoad.PS1v2.

Нагадаємо, раніше під виглядом нового указу президента Володимира Зеленського хакери розсилали листи з вірусом. Цій групі хакерів також приписують віруси під виглядом листа від військових з «Азовсталі».

Окрім того, окупанти розсилали комп’ютерні віруси нібито від імені СБУ.

СБУ закликає українців уважно ставитися до будь-яких повідомлень такого виду: